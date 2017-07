OZAMIZ MAYOR, MISIS PATAY

Napatay si Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog, ang kanyang asawang si Susan at 10 iba pang kasama sa umano’y shootout sa pagitan ng kapulisan at grupo ng pulitiko sa residential compound ng pamilya sa San Roque Lawis kahapon ng madaling-araw.

Alas-2:30 ng mada­ling-araw nang duma­ting sa tirahan ng pamilya Parojinog ang joint operatives ng Philippine National Police (PNP) na ayon kay Misamis Occidental provincial police director Sr. Supt. Jayson De Guzman ay magsisilbi sana ng search warrant nang salubungin sila ng mga putok ng baril dahilan para gumanti na rin sila ng putok.

Hindi naman mabatid kung bakit madaling-araw ang pagsisilbi ng warrant sa mga Parojinog.

“Mayroon pong search warrant na hawak po ang CIDG at naki­pag-coordinate po sa atin para mag-serve sila ng warrant kanina pong madaling-araw. Medyo madilim po ay may putok na sumalubong sa mga pulis kaya nagpaputok din ang ating mga pulis,” pahayag ni De Guzman.

Sinabi ni De Guzman na ang pakay ng search warrant ay para sa mga loose firearms ng mga Parojinog. Katunayan may mga armas umano na nakuha ang raiding team sa compound ng mga Parojinog.

Matapos ang putukan ay tinanghal na bangkay si Mayor Parojinog gayundin ang kanyang asawang si Susan at kapatid nito na si Board Member Octavio Parojinog.

Ayon naman kay Police Regional Office 10 director Chief Supt. Timoteo Pacleb, anim na lugar ang target ng raiding team na joint operation ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Region 10, Misamis Occidental Provincial Police Office at Ozamiz City Police Station.

Si Chief Inspector Jovie Espenido ang hepe ng Ozamiz City Police. Dati siyang hepe ng pulisya sa Albuera, Leyte kung saan, ang dating alkalde dito na si Rolando Espinosa ay napatay ng mga pulis habang nakabilanggo noong nakaraang taon.

Bukod sa bahay ni Mayor Parojinog, kasama din sa search warrant ang bahay ng anak nitong si Vice Mayor Nova Princess Parojinog-Echavez at ang kapatid ng alkalde na si Board Member Ricardo Parojinog.

Kabilang umano sa mga nakumpiska sa bahay ng alkalde ay M79 rifles, cash at shabu. Nakumpiska naman sa raid sa bahay ng dating board member at kasalukuyang city councilor Ardot Parojinog ang isang shotgun, tatlong rocket-propelled grenade launchers, dalawang hand grenades, walong M79 bullets at isang M79 rifle, shabu paraphernalia na gaya ng aluminum foils, sealers, lighter at metamphetamine crystals.

Hindi naman naabutan ng mga awtoridad sa bahay nito ang naturang konsehal.





Iginiit pa ng pulisya na may private army rin si Mayor Parojinog na armado ng mga ilegal na armas.

Hanggang kagabi patuloy pa ang imbestigasyon ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) sa lugar habang nagsasagawa naman ng inventory ng mga narekober sa mga bahay ng mga Parojinog.

Isang pulis ang ini-report na nasugatan sa shootout habang apat na miyembro ng Barangay Peace Action Team (BPAT) ang nasawi, tatlo dito ay kinilala sa mga pangalang Miguel del Victoria, Nestor Cabalan at Daniel Vasquez.

VICE MAYOR DINAMPOT

Pagkatapos ng madugong police operation, inaresto si Vice Mayor Parojinog-Echavez at isinailalim sa imbestigasyon.

Umapela naman ang kampo ng pamilya Parojinog kay Pangulong Rodrigo Duterte naiutos ang masusing imbestigasyon sa madugong insidente.

Ayon kay Atty. Jeffrey James Ocang, ang legal officer ng Ozamiz City, kaduda-duda ang insidente dahil hindi naman basta-basta makalalaban ang alkalde.

Maging sila nagtataka umano kung bakit matin­di ang tinamong pinsala ng alkalde at iba pang nasawi.

“Hinihiling po nila na paimbestigahan ng Pangulong Duterte ang pangyayari, alamin po ang tunay na nangyari dahil base po sa mga pictures na kumakalat sa internet na parang head shot po lahat ang tama ni Mayor, saka ni misis at ni Board Member. Sa description po natin kay Mayor ay malaking tao po sya, at hindi po basta-basta makakalaban ng barilan, kaya nagtaka po kami kung bakit naging ganito po ‘yung resulta,” ayon kay Ocang.

“‘Yung tinamo ni Mayor kung makikita nyo po parang hinampas ng dos por dos. So sana po ay matingnan ng ating Pangulo, hindi po namin alam ang pangyayari lalo na kung bakit pati asawa ay napatay,” pahayag ni Acong.

“Sinuko na naman ni Mayor ang mga baril nila kahit na nga yung mga mahal o precious na baril nya ay isinuko na nya sa mga pulis at well-documented po yung mga sinurender lahat,” sabi pa ng abogado.