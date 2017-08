‘Ozamiz massacre’ repeat ng Kuratong Baleleng rubout

Nanindigan ang isang senador na ‘rubout’ ang pagkamatay ni Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog Sr. at 14 katao, tulad ng sinapit ng Kuratong Baleleng Gang noong 1995.

Patutsada ito ni Sen. Leila de Lima matapos nitong ibasura ang bersyon ng pulisya na nanlaban ang alkalde at ang mga tauhan nito kaya nauwi sa malagim na encounter.

Ayon kay de Lima, minsan nang sumablay ang PNP nang mabunyag na sinalvage ng mga pulis ang mga nahuling miyembro ng Kuratong Baleleng Gang at hindi totoong napatay sa shootout sa Commonwealth Avenue sa Quezon City noong Mayo 18,1995.

Ang Kuratong Baleleng ay itinatag ni Ongkoy Parojinog, ama ni Mayor Parojinog, bilang isang vigilante group sa Mindanao na kalaunan ay pinasok ang kidnapping, bank robbery at iba pang iligal na aktibidad.

“The Ozamiz Massacre is the Kuratong Baleleng rub-out part 2. Twenty-two years after the original Kuratong Baleleng rub-out in 1995, some of our PNP officials still have not learned their lessons,”giit ni de Lima.

Kung may Kuratong Baleleng ang Ozamiz City, sinabi ni de Lima na mayroon namang Davao Death Squad (DDS) si Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City.

“For the Kuratong, it was bank robberies and protection rackets. For the DDS, it was smuggling in the Davao ports and control over the Diwalwal Gold Mines. For the Alsa Masa, it was guns-for-hire. For the Ampatuan army, it was drugs. And so on and so forth. And all of these groups one way or the other co-existed in an informal network of Mindanao’s mafias,” bwelta ng senadora.

Nanindigan din ang senadora na hindi droga at armas ang dahilan kung bakit ipinapatay ang mga Parojinog, kundi karibal sila ng vigilante group ng Pangulo.