Ozamiz encounter: ‘Di pwede ang ‘death warrant’ – Chiz

Posibleng imbestigahan ng Senado ang Ozamiz encounter dahil sa hindi katanggap-tanggap na paliwanag ng pulisya kung paano napatay ang 15 katao, kabilang na si Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog at asawa nito noong Linggo ng madaling araw.

Ayon kay Sen. Francis “Chiz” Escudero, dahil sa dami ng butas sa salaysay ng pulisya hinggil sa isinagawang operasyon sa paghahain ng search warrant sa bahay ng mga Paronijog, kailangan itong maliwanagan sa lalong madaling panahon.

“I will not be surprised, if one of my colleagues will file a resolution to investigate what happened and given that both cases in the Albuera mayor and the Ozamiz City mayor, they were both suspected of having drug links. But that often by itself does not merit a death warrant. Search warrant siguro, oo. Arrest warrant siguro, oo, but not a death warrant,” giit ni Escudero.

Isa sa malaking kwestiyon ay kung bakit 2:30 ng madaling araw inihain ang search warrant gayong ipinagbawal na ito ng Supreme Court gayundin sa manual ng Philippine National Police (PNP).

Maaari lamang umaong ihain ang search warrant ng alanganing oras kung pinayagan ito ng judge na nag-isyu ng warrant.

Nagtataka rin si Escudero kung bakit mag-iimbak pa ng armas at iligal na droga ang alkalde sa kanilang bahay gayung pinangalanan na siya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang isa sa narco-politician at dalawang alkalde na ang napapatay sa war on drugs.

Nagbabala pa ang senador na kung may ginawang mali sa operasyon ang pulisya, hahabulin din sila ng batas matapos ang termino ni Pangulong Duterte sa 2022.

“I hope our police officers will not have short memories. Yung dalawampung taon nga ni Marcos, natapos din e.

The term of the incumbent administration is only for 6 years, so whatever it is they’re enjoying right now, if they violate any of our existing laws, they would have to face it anyway after 6 years, in this case after five years. So, huwag sila masyadong mag-isip na protektado sila habambuhay,” babala ng senador.