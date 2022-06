OWWA tutulungan niratrat na Pinoy abogado sa US

Nakahanda ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) na umalalay para sa pagpapauwi sa mga labi ni Atty. John Albert Laylo na binaril ng isang Amerikano habang nasa loob ng Uber car kasama ng kanyang ina sa Philadelphia, USA noong Linggo.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni OWWA administrator Hans Leo Cacdac na may ugnayan na sila ng Department of Foreign Affairs (DFA) para sa maaaring itulong ng ahensiya sa pamilya Laylo.

Hindi aniya OFW si Laylo sa Amerika kaya tinitingnan nila ang mga maaaring gawin para sa pagpapauwi sa labi nito sa Pilipinas.

Nagpaabot din ng pakikiramay si Cacdac sa naulilang pamilya ni Laylo at hangad niya na makamit ang hustisya sa sinapit nito.

“Attorney Jal is a colleague in the legal profession and we pray respects to him, our condolences to his family,” dagdag ni Cacdac. (Aileen Taliping)