OWWA may kickback sa OFW quarantine hotel

Humihingi umano ang Overeas Workers Welfare Administration (OWWA) na P200 rebate kada hotel na ginamit sa quarantine ng mga umuwing overseas Filipino worker.

Ayon sa isang source ng Politiko, ang P200 rebate ay `standard operating procedure ‘ umano na dapat sundin ng mga hotel owner upang manatili sa account ng OWWA.

Sa nasabing halaga, aabot sa P2.3 mllyon ang malilikom ng gobyerno mula sa 11,500 na mga hotel rooms na ginamit na quarantine facility .

Bukod sa nasabing rebate, sinosolo din umano ng OWWA ang catering service sa nasabing mga hotel at hindi pinapayagan na gamitin ang sarili nilang serbisyo sa pagsusuply ng pagkain sa mga OFW.

“OWWA insists on using a preferred catering service for meals of the Filipinos under quarantine, instead of tapping the hotels’ kitchens,” ayon sa pa sa source na patunay lamang na kumikita pa ang OWWA sa nasabing sistema. (Eileen Mencias)