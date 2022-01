OWWA kinalampag sa 14 marinong kalaboso

Umapela ang isang kongresista sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) na tulungan ang pamilya ng 14 na marinong Pilipino na kasalukuyang nakakulong sa France matapos madawit sa drug smuggling.

Sumulat si Marino party-list Rep. Sandro Gonzalez kay OWWA Administrator Hans Leo Cacdac upang ipaalam ang kanyang panawagan.

Sinabi ni Gonzales sa kanyang liham na nababahala rin siya sa kalagayan ng mga pamilya ng mga nabanggit na marino dahil wala nang naipapadalang pera.

Ayon kay Gonzalez, kinansela na rin ng Columbia Ship Management ang employment contract ng mga nakakulong na marinong Pinoy.

“In this connection, may we appeal for your compassion and extend assistance, financial or otherwise, to their families,” sabi pa ni Gonzalez sa sulat.

Ang 14 na Pinoy crew ng MV Trudy ay nakakulong sa walong detention facility sa France matapos masangkot ang kanilang barko sa drug smuggling. (Billy Begas)