OVP naglipat-bahay

Pinaghahandaan na ng Office of the Vice President (OVP) ang nakatakda nilang paglipat sa kanilang bagong headquarters sa Mandaluyong City.

Ayon kay Reynold Munsayac, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, layunin ng naturang hakbang na maging mas produktibo ang kanilang tanggapan, at mas maging accessible para sa mga empleyado at sa publiko.

“The new location will be able to accommodate all the co-term, casual and permanent employees of the OVP. This will enhance efficiency, economy, and result in streamlined processes since all the OVP employees are within the same area. The new location will also be more accessible to the public due to its proximity to major roads and mass transportation facilities,” ani Munsayac sa isang panayam.

Sa kasalukuyan, si VP Sara ay nag-oopisina sa Quezon City Reception House sa New Manila, Quezon City, na siyang tanggapan na ginamit ni dating Vice President Leni Robredo.

Ani Munsayac, lubos na nagpapasalamat ang OVP sa kay Quezon City Mayor Joy Belmonte at sa Quezon City Local Government dahil sa pag-accommodate nito sa kanilang kahilingan na magamit ang naturang tanggapan.

“Unfortunately, after inspection and human resource inventory, [the] OVP has decided to look for another location that can fully satisfy its requirements,” aniya pa.

Matatandaang una na ring sinabi ni VP Sara na bilang bahagi ng kanyang legacy, nais niyang magpatayo ng permanenteng tahanan para sa mga susunod na bise presidente ng bansa.

Si VP Sara, na siya ring kalihim ng Department of Education (DepEd), ay mayroon ring tanggapan sa DepEd na nasa Pasig City naman. (Dolly Cabreza)