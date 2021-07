OVP COVID-19 Response Tuloy-Tuloy

Lampas kalahati ng 2021 at patuloy pa rin ang masalimuot nating kalbaryo dahil sa COVID-19. Bagma’t unti-unti nang bumababa ang mga kaso sa iba’t ibang bahagi ng bansa, patuloy pa rin ang paglobo ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan.

Nagsimula ang ating linggo sa Naga, kung saan hirap ang LGU sa pag-kontrol ng hawaan. Kaya’t sa pangunguna ni VP Leni Robredo, nakipag-ugnayan ang Tanggapan sa Naga City Government para makatulong. Swab Cab ang isa sa inisyatibong dinala natin sa siyudad, at sa kasalukuyan patuloy ang pag-andar ng programa at dire-diretso ang pagtetest sa ating mga kababayan doon.

Nagtungo naman tayo sa Antipolo at Pasig nitong linggo rin para maabutan ng ayuda ang ating mga tricycle drivers. Sa tulong ng ating mga Angat Buhay partners, nakapamigay tayo ng ready-to-eat meals para makatulong kahit papaano sa walang tigil nilang pamamasada sa lansangan.

At dahil batid natin ang pangambang dulot ng Taal Volcano, dumiretso rin tayo sa pagtulong sa mga Taal evacuees. Maliban sa mainit na pagkain, bitbit ng Tanggapan at mga Angat Buhay partners ang mga kumot, relief packs, pagkain pati health drinks para sa mga residenteng pansamantalang inilikas sa Malabanan Elementary School sa Balete, Batangas pati ang mga kababayan nating mula sa mga iba’t ibang barangay sa Laurel at Agoncillo, Batangas.

Hygiene kits, face shields, at bigas naman ang dala natin ngayon ding linggo sa mga kababayan nating nasunugan sa Brgy. Commonwealth sa Quezon City. Dahil sa kabila ng hinaharap nilang problema dala ng sunog sa kanilang komunidad, nandiyan pa rin ang banta ng virus. At mahalaga ang mga ito para makatulong na mapanatili silang ligtas mula sa sakit.

KoLab: Komunidad Laban sa COVID ang isa ring programang inilunsad ngayong linggo at sinimulan ito sa Naga City. Ang inisyatibo ay naglalayong mapag-usapan ang mas epektibong pagpapalagnap ng impormasyon tungkol sa preventive measures at minimum public health standards. Ito ay magsusulong ng usapan kung paano tayo mas makakaiwas sa COVID-19 bilang isang komunidad.

Ito ang ilan sa mga inisyatibo ng Tanggapan sa nakaraang linggo. Kahit unti-unting dumarami ang nababakunahan laban sa COVID-19, hindi pa rin tayo maaring tumigil sa pag-abot sa ating mga kababayan lalo pa’t hindi pa tapos ang laban. At patuloy makikipagtulungan ang Tanggapan at si VP Leni sa ating mga Angat Buhay partners, donors, government agencies, at LGUs dahil ito ang kailangan natin ngayon pata magtagumpay. Tulong-tulong, tuloy-tuloy hanggang manalo tayo.