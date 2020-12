OVP Bayanihan hanggang Aurora

Halos isang buwan na ang nakalilipas nang dumaan ang sunod-sunod na bagyo sa ating bayan.

Unti-unti ang ating pagbangon at tuloy-tuloy ang bayanihan, lalo na para sa Tanggapan at mga partners nitong lubos ang pakikipagtulungan.

Bumaba sa Aurora ang OVP team ilang linggo na ang nakalilipas para makausap ang mga kumunidad at alamin kung ano ang pinakakailangan ng tulong sa kanilang bayan. Hanapbuhay ay pinakaapektado dito: Nawasak ang mga bangkang gamit kung saan pangingisda pa naman ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga komunidad.

Kaya’t nitong linggo, sinadya ni VP Leni ang Aurora para bisitahin ang Dingalan, kung saan matindi rin ang pinsalang dala ng bagyong Ulyses. Katulad ng San Luis, ubos-ubos ang mga kagamitang pangingisda, kaya’t minabuti ni VP Leni na maghanda para makatulong mabigyan sila ng pagkakataong makapangisda muli.

Sa tulong ng mga Angat Buhay partners, nagkaroon tayo ng ceremonial turnover kung saan mag-aabot tayo ng nalikom na pondo para makabuong muli ng mga bangka ang mga kababayan natin mula sa Dingalan at San Luis, Aurora.

Sabi ni VP Leni sa mga taga-Dingalan, “May dala po kaming kaunting relief packs pero sa akin po kasi, iyong relief packs pansamantala iyon kasi pagkatapos ng ilang araw, ubos na iyan. Pero iyong mas gusto po namin sanang tulong iyong mas makakatawid—makakatulong sa inyong makatawid sa kahirapan kasi ito iyong mahirap na naghihirap na nga tayo, dadaanan pa tayo ng sakuna. Parang parati tayong bumabalik sa Step One, ‘di ba.”

“Kaya ako po, halos lahat na lugar na dumaan sa paghihirap ay personal ko pong pinupuntahan. Kahit hindi po namin kaya na gaya noong kalaking tulong, iyong gusto ko lang po maging simbolo ang pagpunta ko sa pagpalakas ng loob sa ating mga kababayan na hindi naman sila nakakalimutan at hindi sila papabayaan. Kaya iyong sa amin po, kahit pa-kaunti-kaunti basta lagi lang po kaming nandito, hindi po ito huli, hindi po ito huli na tulong na ibibigay.”

Tulad ng mga proyektong tatak OVP, hindi basta tayo namimigay ng ayuda: Ang mga inaabot natin sa ating mga kababayan ay pag-asa at kakayahang sila mismo ang makapagpabago sa kanilang kinabukasan. Kaya maliban sa paunang relief goods, mahalaga ring susundan natin ng tulong para sila mismo ay makatayo mula sa pagkakalugmok na dala ng kalamidad. Kagaya ng sa Dingalan at San Luis, tulong para magkaroon muli sila ng magagamit na mga bangka para makapag-hanapbuhay.

Sa kasalukuyan, patuloy ang ating relief operations sa mga lugar tulad ng Isabela. Naabot na natin ang Naguilian, Tumauini, at San Mariano, pati na ang barangay ng Camunatan at Alinguigan sa Iligan City, pati mga barangay ng Buenavista at Poblacion 3 sa Sta. Maria, at Barangay Bugallon sa Cauayan City. Nabisita rin natin ang bayan ng Alicia at Cabagan nang magsimula ang linggo. Relief packs, insulated mats, inuming tubig, t-shirts, bed sheets, tuwalya, at disinectant kits ang pauna nating naihatid sa mga bayang ito. At dahil sa bayanihan, simula pa lang ito ng tulong para lahat tayo tuluyan nang makabangon.