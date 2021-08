Overpriced face mask, shield nilantad

Kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang napakamahal na mga face mask at face shield na nabili ng Department of Health (DBM) sa pamamagitan ng Procurement Service of the Department of Budget and Management (PS-DBM).

Kasabay nito ang pagpuna rin niya sa paglipat ng P42 bilyong COVID-19 funds ng DOH sa PS-DBM na aniya’y “suspectible” sa korapsiyon.

“These transfers raise red flags as these are unaccounted or unliquidated transfers. These are most susceptible to corruption as they easily become invisible,” pahayag ni Drilon sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee sa COA findings sa COVID-19 funds ng DOH.

“Kasama po ba sa P42 bilyon ‘yong pinambili ng face masks na ayon sa COA ay binili sa halagang P27.22 kada piraso at face shields na nagkakahalaga ng P120 kada piraso. Hindi po ba masyadong mahal ang pagka¬kabili rito?” tanong ni Drilon.

“Sino po ba ang nag-utos sa DOH na ipasa ang P42 billion sa PS-DBM? Why is there no MOAs? Ito po ba ay nagastos na? Ilan po ba ang nabiling PPE, test kits at ventilators? Sino po ba ang naging supplier?” patuloy pa nito.

Sabi pa ng minority leader, ang P42 bilyong pondo na nilipat ng DOH sa PS-DBM ay hindi umano suportado ng kumpletong documentary requirement na taliwas sa batas at regulasyon.

“It is alarming that out of the P77 billion COVID-19 budget of the DOH, the COA has found deficiencies in the management of P67 billion,” ayon kay Drilon.

Pinuna rin ni Drilon ang pag-underspend ng DOH na dapat sana’y magpapalakas sa pagtugon ng gobyerno sa pandemya.

“It appears to me that the DOH tried to mask its huge unobligation rate and its inefficiency by transferring P42 billion to PS-DBM. In effect, this fund transfer minimized, on paper, the DOH’s underspending of COVID-19 funds,” ani Drilon.

Bukod sa unobligated allotment na P11.89 bilyon na nakita ng COA, sinabi ni Drilon na may P12 bilyon mula sa P42 bilyon na iginarahe ng DOH sa PS-DBM ang hindi pa nagagamit.

“Kaya sa kabuuan po, lumalabas na aabot sa 24 bilyon o 31.17% ang COVID-19 funds na hindi nagastos ng DOH,” ayon kay Drilon.

“Is it criminal to underspend in the face of a pandemic? Ilan po ba ang mabibiling oxygen tank sa halagang P24 bilyon? Ilang frontliners po ba ang mabibigyan ng umento sa kanilang special risk allowance? Ilang PPEs at test kits po ba ang mabibili natin sa P24 bilyon?” sambit pa nito.

Iniugnay naman ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto sa patuloy na pagpapagamit ng gobyerno sa face shield ang natuklasang iregularidad sa kagawaran.

“Kaya pala ayaw alisin ang paggamit ng face shield,” birada ni Sotto sa Twitter. (Dindo Matining)