Otitis o pananakit ng tenga

Dumudugo ang tenga ko sa mga nadidinig na balita. Ngunit hindi naman tunay na dugo ang dumadaloy dito. Kasabihan lamang kung sakaling hindi maganda sa pandinig o di katanggap tanggap ang nasasagap na usapin. Pero paano kung talagang manakit ang tenga? Ito ang ating pag-uusapan ngayon.

Otitis ang tawag sa pananakit ng tenga, “oto” ang tenga at “itis” ang pamamaga at pananakit. Mayroong externa at media. Kung ang patolohiya ay nasa kanal ng tenga, ito ay nabibilang sa external ear. Nabansagan itong swimmer’s ear dahil ang kadalasang dahilan ay tuluyang pagkababad sa tubig kaya namamaga ito, at otitis externa ang tawag dito. Ang naghihiwalay sa external at middle ear ay ang tympanic membrane o tinatawag na eardrum. Mistulang parang tambol ang nipis nito. Kung lumagpas na ng tympanic membrane ang problema, ito naman ay ang otitis media. Kasama dito ang mga maliliit na buto na nanginginig o vibrating, at ang lugar na may hangin sa loob. Mas madalas maapektuhan ang mga bata nito kaysa sa mga matatanda. Kadalasan nagiging sanhi ang sipon, mga allergies o di kaya impeksyon ng baga. Isa sa pagkakaiba pa ay ang kirot na mararamdaman. Mas may sakit ang externa, lalo na pag nahahawakan o nahihila ang tenga, walang masyadong sakit ang media.

Maaaring magpatingin sa mga general practitioners o kung kinakailangan, sa mga espesyalista na ENT-HNS o ear, nose, throat (otorhinolaryngology) – head and neck surgeons. Maaari nilang masilip ang mga tenga at malaman ang sanhi ng problema. Mabibigyan ng nararapat na lunas kung hindi mawala ang sintomas na nararamdaman, tulad ng mga gamot para sa kirot, mayroong iniinom at mayroon ding ipinapatak sa tenga. Dinadagdagan din ng mag decongestants at kung kailangan ay antibiotiko o antifungal depende sa pinagmulan. May mga pagkakataon na mangangailangang maoperahan para maibsan ang nararamdaman.

Para maiwasan ang ganitong kalagayan, panatiliing tuyo ang tenga. Pagkaligo o pagkalangoy, ibaling ang ulo sa magkabilang gilid. Huwag basta basta kukutkutin ang tenga at huwag maglalagay ng kung anuman dito, katulad ng lapis o ballpen, paper clip at hair clip. Huwag lalangoy sa maduduming tubig at lalong huwag iinumin ito. Kung may nararamdaman, huwag nang antayin na tumindi ang kirot, mangati ng husto, mangamoy, may umagos na nana, mamula, lagnatin o di kaya medyo nabibingi na. baka humantong sa tuluyan na pagkabingi.

Huwag natin balewalain ang ating tenga at napakadami pa ng tunog na ating dapat pakinggan, sa ating sarili, sa ating kapaligiran, at sa ating mga mahal sa buhay.

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.