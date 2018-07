Ospital para sa diabetes, itatag!

Dineklara pong Diabetes Awareness Week ang ika-­apat na linggo ng Hulyo taon-taon sa bisa ng Proclamation No. 213 ni Pangulong Ramos noong 1993.

Ayon sa Philippine Center for Diabetes Education Foundation, tinatayang may anim na milyong Pinoy ang may diabetes at posible pa itong umakyat sa 12-mil­yon sa taong 2040, dahilan kung bakit tinagurian pong diabetes ‘hot spot’ sa Western Pacific region ang Pilipinas.

Lumabas po sa National Nutrition and Health Survey (NNHeS) na isa sa mga major risk factor ng mga Pinoy na edad 20 pataas ang sakit na ito dahil nasa dugo o genes po talaga nating mga Filipino o Asyano ang pagiging diabetic.

Nakadadagdag po sa risk ang lifestyle pati ang stress na dulot ng mabigat na trabaho, lalo na ang mga BPO worker na naka-graveyard shift at iyong dumaranas ng napakabigat na traffic araw-araw. Hadlang po ang sakit na diabetes para makuha ng ating kababayan ang oportunidad sa kanilang trabaho at kakayahang kumita ng mas malaki.

Ang problema, mababa pa rin po ang mga diabetes-related health expenditure sa bansa kaya’t nanawagan po ang International Diabetes Foundation (IDF) na dagdagan ng gobyerno ang pondo para laba­nan ang sakit na ito. Ito po ang dahilan kung bakit sinumite natin ang Senate Bill No. 1424 o panukalang batas para magtatag ng ‘Philippine Center for Diabetes and Endocrinology’ o PCDE.

Bagamat may pa­ngangalagang binibigay ang ating mga ospital sa mga pasyenteng may diabetes, importante po ang full range ng serbis­yo para sa diabetes care, prevention at cure.

Kung mayroon pong specialized institution para sa diabetes metabolism at endocrinology tulad ng National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center at Lung Center, mas matututukan po ang problema sa diabetes lalo na ng ating mga manggagawa.

Kaugnay nito, magsusumite rin po tayo ng ‘Nutritional Labeling and Education Act’ sa Senado na mag-uutos naman sa mga fast food chain at restaurant na ipakita ang calorie content ng mga pagkaing inaalok nila sa publiko. Importante po ang balanseng diet at pagkontrol sa nakukunsumong asukal o carbohydrates para labanan ang diabetes lalo na’t napakaraming manggagawa ang umaasa sa fast food dahil limitado lang ang oras ng pagkain o break sa trabaho.

Malaking tagumpay rin po ang pagsasabatas ng Mental Health Law o RA 11036 nito lang nakaraang Hunyo. Isa po tayo sa nagsulong nito sa Senado dahil tiyak po ang pakinabang dito ng mga trabahante.

Panahon na po para magtatag tayo ng ospital para sa diabetes upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga manggagawang Filipino at patuloy na umusbong ang magagandang trabaho dito sa bansa.

Job Fair Schedule

July 30: LGU Cabusao-PESO Job Fair; Cabusao Sports Complex, New Poblacion; Cabusao, Camarines Sur

July 31: PESO-North Central Mindanao College Job Fair; NCMC Gymnasium, Maranding; Lala, Lanao Del Norte

August 2: Trabaho, Negosyo, Kabuhayan Job Fair; Tacurong City Cultural & Sports Center; Tacurong City

Sa atin pong kababa­yan sa Bulacan, magkakaroon po tayo ng project inauguration ngayong Huwebes, August 2, sa Sta. Cruz, Guiguinto at San Juan, Balagtas. Hinihiling ko po ang inyong pakikiisa. Salamat po.