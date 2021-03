Osang gustong magkaanak sa tibo

Bagay pa rin kay Rosanna Roces ang titulong ‘Babaeng Walang Pahinga’ dahil sa sunod-sunod na trabaho niya, ha!

Imagine, katatapos lang niya ng ‘Revirginize’ na movie nila ni Sharon Cuneta, heto at ipalalabas na rin sa Vivamax ang project niya na ‘Kung Puwede Lang’ na dinirek din ni Darryl Yap.

At may bago na naman siyang movie na si Joel Lamangan naman ang direktor, at marami pang iba siyang movie na nagawa na ipalalabas pa lang, tulad ng movie nila ni Nora Aunor.

Anyway, sa chikahan kay Osang, nasabi niya ang mga linyang ‘Kung Puwede Lang’ na magkaanak sila ni Blessy Arias (dyowa niyang tibo).

“Pero paano?” natatawang sabi ni Osang.

May nag-suggest na humingi na lang siya ng ‘punla’ kay Gardo Versoza.

“Ayoko kay Gardo! Baka pag labas ng bata, naka-high heels, hahahaha!” sabi niya.

Napag-usapan naman daw nila ni Blessy ang mag-ampon na lang.

“Tinanong ko siya kung ‘wala ka bang balak mag-adopt? Kunyari maayos na buhay natin, may ipon na, puwedeng hindi magtrabaho ng ilang linggo’.

“Pero sagot niya, ‘Ayoko, hintayin mo na lang magiging apo mo. At least dugo mo pa. Tamad na akong mag-alaga’ sabi ni Blessy. So, hintayin na lang namin kung magkakaanak si Onyok, `yun na lang aalagaan namin,” sey ni Osang.

Anyway, puring-puri ni Osang si Direk Darryl Yap, na sabi nga niya, napakabait na anak, napakabuting tao. (Dondon Sermino)