Madalas na tayo’y masabihan ng ating mga magulang na huwag babangon agad agad at baka sumakit ang ulo at mahilo. Kung minsan ay sinasabi lang natin na tayo ay sobrang pagod kaya ganito ang pakiramdam. Hindi ito kasabihan o naramdaman lamang at may basihan ito. Dahil sa tinatawag na gravity , oras na tayo ay bumangon, bumababa ang ating dugo sa mga dependent na lugar gaya ng ating mga binti at paa. Ngunit sa galing ng ating katawan ay naitutulak agad ang dugo pabalik sa puso nang sa ganoon ay malagyan ulit ng oxygen ang dugo na kailangan sa buong katawan. Kadalasan agad agad din naman nangyayari ito. Ngunit kung matagalan, ay maaaring magkaroon ng sintomas ng pagkahilo o paliliyo, panghihina, pagsuka, parang hihimatayin at iba pa. Orthostatic hypotension ang tawag dito.

Sa simpleng pagkuha ng blood pressure ay malalaman agad ito. Ang normal na BP ay nasa 100-130mmHg systolic pressure at 60-80mmHg diastolic pressure. Nalalaman ito kapag kumukuha ng blood pressure sa pamamagitan ng pagdinig ng pintig ng pulso sa harap ng siko habang nakakabit ang braso sa sphygmomanometer o aparato pang BP. Ang unang pintig na madidinig pag kinukuha ang BP ay ang systolic pressure at ang huling madidinig bago mawala ito ay ang diastolic pressure. Ang pagkuha ng BP para malaman kung mayroong problema ay habang nakahiga muna. Kukunan din pagbangon, pagkalipas ng 3 minuto at 5 minuto. Halos parepareho dapat ang makukuha o kung hindi man ay katiting lang ang pagbabago. Ngunit kung bumaba ng 20mmHg ang systolic at 10mmHg ang diastolic ay significant ito.

May tatlong klase ito, initial, classic, delayed. Parepareho naman ang sintomas ngunit ang pagitan kung kailan maramdaman ito ang naiiba. Ang kadalasan ay mararamdaman sa loob ng 30 segundo hanggang 3 minuto ang mga sintomas kaya classic ang tawag dito. Ngunit kung agada agad, ito ang initial at kung tumagal pa ay delayed na.

Mainam maipatingin agad kung may nararamdaman dahil maaaring lumala at magbigay pa ng mga kumplikasyon. Maaaring may problema talaga sa puso at mga ugat, mababa ang dugo, may mga gamot na nagiging sanhi nito o sobrang pagod. Sa bahay, maaaring gawin ang mga sumusunod: mag unan ng mataas taas, idamay na pati ang balikat para hindi lapat na lapat sa kama ang ulo. Pwedeng gumamit ng compression stockings para makatulong sa backflow ng dugo. Lagyan na din ng unan ang ilalim ng paa para maiangat ang mga ito. Uminom ng madaming tubig at mag ehersisyo ng tama.

Kung minsan ang pagod na pakiramdam ay huwag natin pagbintangan kung may mga nararamdaman, magpatingin para walang lumala.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.