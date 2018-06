Ormoc trip ni Yasmien, iniyakan ng anak

Kahapon ay nasa Ormoc City si Yasmien Kurdi para sa mall show roon ng Kapuso network. Siyempre, si Yasmien ang bida ng afternoon series na Hindi Ko Kayang Iwan Ka, kaya naman mabili siya sa Kapuso mall shows/event.

Puyat-puyatan si Yasmien, pero hindi siya na-late sa airport para sa flight nila pa-Tacloban City (kung saan sila lumapag at saka nag-land travel).

Sabi ni Yasmien, napuyat siya dahil the night before ay naglam­bing sa kanya ang anak na si Ayesha.

“Umiiyak kasi ang bata, hindi na raw kami nagba-bonding at gusto niyang sumama sa work ko. Kung puwede nga lang sana, pero Ormoc City ang mall show namin, kaya ang ginawa ko, isinama ko na lang siya sa mall para manood ng movie.

“Pero before kami nag-movie, nag-dinner muna kami, kaya happy siya.

“Ako naman, sobrang na-happy dahil sa nakita kong happiness ng anak ko. Okey lang sa akin na mapuyat kahit may maaga akong flight pa-Tacloban City dahil napasaya ko naman si Ayesha,” sey ng butihing nanay.

Kahit nga madalas na busy si Yasmien sa ta­ping ng Hindi Ko Kayang Iwan Ka ay priority pa rin naman talaga niya ang anak na si Ayesha, pati ang mister na si Rey Soldevilla, Jr.

***

Eddys Awards kapana-panabik

In-announce na ng SPEEd (Society of Philippine Entertainment Editors) ang tungkol sa EDDYS Awards Night nila na gaganapin sa July 9 (Monday) sa The Theater ng Solaire Hotel & Casino.

Ang hindi na lang nila ina-announce ay kung sino-sino ang magho-host sa big event nilang ‘yon. Last year, ang mag-amang Edu at Luis Manzano ang mga host nila, pero this year, iba naman daw.

Ang dinig ko, parehong big stars ang kinakausap nila para sa second year ng kanilang EDDYS, pero ayaw munang sabihin ng mga taga-SPEEd kung sino-sino ang mga ‘yon.

Anyway, in fairness, kahit second pa lang ang pa-awards night ng SPEEd ay mara­ming excited na malaman ang choices nila sa iba’t ibang award categories nila, huh!

***

Gretchen, Erik duet wish ng mga fan

Dahil nag-duet sila ni Gretchen Barretto sa birthday dinner ni Dra. Loi Ejercito kamakailan, marami pala ang nagbubuyo kay Erik Santos na imbitahan para mag-guest sa kanyang September 22 15th anniversary concert sa MOA Arena ang semi-retired actress.

Tutal naman daw ay nangako si Gretchen na susuportahan ang kanyang anniversary concert, mas magandahan daw kung ma-surprise ang mga manonood kung magdu-duet sila roon ng lovey-dovey ni Tonyboy Cojuangco.

In fairness, maganda ang duet ng dalawa sa birthday dinner ni Dra. Loi, kaya puwedeng matuwa ang mga manonood ng anniversary concert ni Erik kung mauulit ang duet nila roon, huh!