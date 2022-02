Orlando ubos madyik kay DeRozan, Bulls

ISINARA ng Chicago Bulls ang laro sa 11-0 run para ipagpag ang makulit na dayong Orlando Magic 126-115 Martes ng gabi sa United Center.

Namuno sa atake ng Bulls (32-18) ang 29 points at 10 rebounds ni DeMar DeRozan, inayudahan ng 26 ni Zach LaVine. Inekisan ni Nikola Vucevic ang 27th double-double niya ngayong season sa 18 points, 13 rebounds.

Hindi pinaiskor ng Chicago ang Orlando sa final 5 ½ minutes.

Itinabla ng Magic (11-41) ang laro 113-113 sa ikinasang 10-0 run sa bukana ng fourth.

Bumawi ang Bulls nang mahulog sa net ang baseline jumper ni LaVine para bawiin ang lead 117-115, 3:35 pa sa laro.

Dalawang tira ni Ayo Dosunmu ang tumapos sa pamatay na run ng Chicago. Tumapos ang rookie guard ng 13 points, 9 assists – bagay na ikinatuwa ni coach Billy Donovan.

“He’s playing for the team,” aniya. “He’s playing to make guys around him better.”

Namuno sa Orlando ang 22 points, 8 rebounds at 6 assists ni Wendell Carter, may 22 si Franz Wagner at 20 points, 9 assists kay Cole Anthony. (VE)