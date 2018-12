Original na layon ng Simbang Gabi!

Umarangkada na at nasa kasagsagan tayo masayang tradisyon ng Simbang Gabi. Sa darating na Martes ay Pasko na at para sa marami, ang pagbangon sa madaling-araw upang magsimba ang kagyat na paraan upang ihanda ang sa­rili sa pagsilang ng Manunubos.

Dahil nakapaloob sa panahon ng Adbiyento ang siyam na umagang “pagsasakripis­yo”, tuloy ang pagtugon ng mga Katoliko sa paanyaya ngayong mga araw ng paghahanda sa panalangin at pagbabalik-loob upang maging karapat-dapat tayo sa pagdatal ni HesuKiristo,

Napuno ang mga Simbahan noong nakaraang Linggo bilang umpisa ng Simbahang Gabi at sigurado muling magsisiksikan ang mga mananampalataya sa ‘Misa de Gallo’ sa bisperas ng Pasko. Sa dami ng nagsisimba, paulit-ulit ang paliwanag at paalala ng Simbahan kung ano at para saan ang Simbang Gabi.

Orihinal na layon ng pahintulot ng Vati­can na ipagdiwang ang ‘Aguinaldo Mas­ses’ sa Pilipinas ay upang panatilihin ang pananampalataya sa Asya. Gayunman, nagbabago taon-taon ang tema at pokus tulad ngayong ipinagdiriwang ng Simbahan ang “Taon ng mga Kabataan”.

Iba’t iba man ang dahilan at motibo kung bakit dinudumog ng tao ang mga Simbahan sa siyam na araw na pagno-nobena, kumbinsido ang lahat ng gumagawa ng ‘debosyon’ na higit sa personal na kahili­ngan, mas mahalaga na ihanda at buksan ang kalooban sa Pa­nginoon.

Para sa maraming Katoliko, ang sakripisyo ng pagbangon nang mas maaga sa malamig na panahon ng Dis­yembre, ang nagkukumahog na pagtakbo sa Simbahan sa mada­ling-araw at ang pana­natiling nakatayo sa buong misa ang kanilang alay kay Niño Hesus sa Kanyang kaarawan.

Paliwanag ni Fr. Bernard Lefrois, SVD “to do it all 9 days will entail sacrifice, but who is not willing to make these sacrifices for Him who sacrificed himself totally? We gladly join in the singing and the prayers, listen attentively to the readings and the homily, in order to discover God’s message for us these last days before the birth of the little Savior of the world, and the Sa­vior of each one of us!”

Dagdag pa ni Fr. Lefrois: Sa sakripisyong kalakip ng siyam na paggising nang madaling-araw “we give Jesus ourselves, our hearts.” Pilit nating binubuo nobena hindi lamang upang humiling kundi para rin makinig, mag-alay at magpa­salamat sa Panginoon tulad ng paalala ng Simbahan sa mga Katoliko- “we come to worship, not for courtship!”

Hindi maisasantabi ang biyaya na tinanggap na ng marami dahil sa pagsisimbang-gabi – mayroong pinaga­ling sa karamdaman, ibinangon sa pagkalugmok sa utang, nagkaayusan at patawaran etc. Lahat ay itinuturing na ‘pabor’ dulot ng makapangyarihang pamamagitan ng Mahal na Birhen na huwaran sa pagha­handa sa pagdating ng Mesiyas.

Ikaw, anong hiling mo sa Diyos ngayong Pasko? Remember, mas bukas-palad ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan; at pagdating sa pagiging generous walang makahihigit pa sa Poon, kaya kumpiyansa tayong di­ringgin at ipagkakaloob ang ating kahilingan.

Nawa sa pagsisimbang gabi, mabuksan ang ating puso upang papasukin muli sa ating buhay ang Diyos na nagkatawang-Tao. Sa pamamagitan nito tiyak na mapapasa-atin ang biyayang minimithi sa pag-aalay ng sakripisyo kalakip ang pangako na manatiling mapagpakumbaba at masunurin tulad ng mga bata, bilang regalo sa Sanggol na nagdiriwang ng Kanyang kaarawan.