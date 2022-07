Orientation ng mga bagitong cong napurnada sa COVID

Kinansela kahapon ang huling araw ng orientation para sa mga baguhang kongresista dahil umano sa pagpositibo sa COVID-19 ng isa mga dumalo dito.

Gayunpaman, walang nagkumpirma ukol sa kumalat o sinasabing pagpapositibo sa ng isa mga dumalo sa orientation kaya kinansela ito.

Sa halip, kinumpirma lamang ng Press and Public Affairs Bureau (PPAB) na kanselado na nga ang huling araw ng orientation at maging ang dapat na gagawing graduation.

“We were just advised postponed today. As to the reason wala pa pong disclosed reason ang organizers,” abiso ni Celine Buencamino, officer-in-charge executive director ng PPAB.

Paglilinaw ni Buencamino itutuloy na lamang ang graduation sa Lunes. (Eralyn Prado/Billy Begas)