Oriental Mindoro pang -83 Malasakit Center

MULING nadagdagan ang Malasakit Center kung saan ang pang ika-83 ay matatagpuan sa Oriental Mindoro.

Kasabay nito ay nanawagan si Sen. Christopher Lawrence “Bong” Go sa publiko na “magbayanihan at magmalasakit sa kapwa” lalo na ngayong panahon ng pandemya.

Mismong si Go ang nagpasinaya sa pinakabagong Malasakit Center sa provincial hospital ng Calapan city sa Oriental Mindoro sa pamamagitan ng isang virtual conference nitong Biyernes. Ito ang ika-43 na Malasakit Center sa buong Luzon, ika-apat sa MIMAROPA at kauna-unahan sa Oriental Mindoro.

“Bukas na sa wakas ang pinakaunang Malasakit Center sa inyong probinsya. Ito po ang ika-83 sa buong bansa. Matutulungan na rin sa wakas ng opisinang ito ang ating mga kababayan sa kanilang pangangailangang pangkalusugan,” Sinabi ni Go.

“Zero balance ang target natin dito sa Malasakit Center kaya dapat lamang na hindi na matakot ang ating mga kababayan diyan sa Oriental Mindoro na pumunta sa Oriental Mindoro (Provincial) Hospital para magpacheck-up, at magpagamot dahil tiyak na matutulungan kayo ng Malasakit Center,” dagdag ng senador.

Ang Malasakit Center ay utak ni Go matapos niyang masaksihan mismo ang kahirapan ng mamamayan na nagkakasakit sa bansa na humingi ng financial assistance sa mga tanggapan ng gobyerno. Dahil sa Malasakit center, pinagsama-sama nito ang lahat ng ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Philippine Charity Sweepstakes Office at PhilHealth.

“Natutunan ko po ito kay Pangulong Duterte nung Mayor pa po siya ng Davao City. Marami pong lumalapit sa kanya sa…City Hall. Nagdadala po ng hospital bills ang mga pasyente. Alam ni Governor ‘yan, alam ng Mayor ‘yan. Lalapit po ‘yan, hawak ‘yung bill, hihingi ng tulong. Alam ninyo, dun ko nakita ‘yung puso ni Mayor Duterte sa mga mahihirap. ‘Yung ibang pasyente po, hindi residente ng Davao City. Ang sinasabi ng COA, bawal daw gamitin ‘yung pera ng Davao City sa mga hindi residente ng Davao City,” ani Go

“Pinagalitan ako ni Mayor. Kinuha niya ‘yung bill at sabi niya, ‘Bong, kung hindi mo ito matutulungan itong mga kababayan natin na mga taga-Surigao, taga-GenSan City, hindi na ako uupo dito bukas sa City Hall, dahil para sa akin Pilipino rin mga ‘yan. Hindi ko matiis uupo dito at tatanggihan ko lang sila, hindi na ako babalik dito kung tatanggi lang ako’,” dagdag pa niya.