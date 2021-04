Organizer ni-red tag, Maginhawa community pantry awat muna

Pansamantalang sinara ang patok na Maginhawa community pantry sa Quezon City dahil sa red-tagging umano sa organizer nito.

“Hindi magandang balita. Bukas po pause po muna ang #MaginhawaCommunityPantry para sa safety po namin ng mga volunteers,” bahagi ng Facebook post ni Ana Patricia Non, ang nagpasimula ng nasabing proyekto.

Umuwi ngang walang nadala ang ilang naunang pumila sa nasabing community pantry.

Sa Facebook, nagbahagi ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ng mga post kung saan inaakusahan ang mga nagkalat na community pantry ng pagpapalaganap diumano ng propaganda.

Samantala, sinabi ni Non na nagkausap na sila ni Quezon City Mayor Joy Belmonte matapos umanong hingin ng tatlong pulis ang number nito at tinatanong kung anong organisasyon siya kabilang.

Tiniyak ni Belmonte na suportado ng lokal na gobyerno ang mga organizer ng community pantry sa kani-kanilang lugar.

“Indeed, these initiatives highlight the bayanihan spirit inherent in our QCitizens. The city government will therefore ensure that the organizers and beneficiaries of Community Pantries remain safe and unimpeded,” ani ng alkalde.