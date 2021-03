Organikong pagsasaka isinulong sa Pangasinan

Pinagkalooban ng Department of Agrarian Reform (DAR) ang may kabuuang 498 na magsasaka sa Pangasinan ng 156 kilong African Nightcrawler (ANC) bilang starter kit para sa kanilang organikong pagsasaka.

Ito ay bahagi ng P12.45 milyong magkatuwang na proyekto ng DAR at Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa ilalim ng Convergence on Livelihood Assistance for ARB Project (CLAAP).

Sinabi ni Pangasinan provincial agrarian reform program officer II Maria Ana Francisco na patuloy na isinusulong ng DAR ang organikong pagsasaka sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kakayahan ng maliliit na magsasaka sa iba`t ibang bahagi ng bansa.

Ang ANC ay isang uri ng bulate na karaniwang ginagamit sa vermicomposting, isang mahusay at mabisang pamamaraan ng paggawa ng kalidad, at masustansyang organikong bulateng pataba.

Ayon sa DAR ang mga tatanggap ng ANC ay mga benepisyaryo ng CLAAP, isang komplementaryong programa sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program (SLP) ng DSWD na sumusuporta sa mga mahihirap na sektor ng bansa, kasama ang mga agrarian reform beneficiaryat iba pang mga magsasaka.

Nakapaloob sa kabuuang P12.45 milyong bungkos ng suporta mula sa CLAAP na ipinamahagi sa mga magsasakang benepisyaryo ay ang: mga pagsasanay, tuong pinansyal, binhi, pataba, at kumpletong gamit pangsaka, ulad ng bota, kapote, moisture meter, pala, at backpack sprayer. (Dolly Cabreza)