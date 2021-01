Ordinaryong tunog pwedeng ‘makabaliw’

Lahat tayo ay mayroon marahil paboritong musika o tunog na kapag naririnig ay nakakapag-relax sa ating isipan, ito man ay awit, huni ng ibon, tunog ng orasan o simpleng pagsipol.

Pero paano kung ang mga karaniwang tunog na ito na para sa iba ay normal lang ay nagbibigay naman sa iyo ng kakaibang reaksyon, tulad ng galit, pagkairita, panic, o tila nakaka-‘baliw’ na emosyon?

Posible umanong nakakaranas ka ng misophonia.

Ang mga taong may kondisyon na misophonia ay emosyonal na naaapektuhan ng mga ordinaryong tunog, karaniwan ay mula sa ibang tao. Karamihan sa mga tunog na ito ay balewala lang sa iba, pero sa mga taong may misophonia sapat na ang mga tunog na ito para mag-iba ang kanilang reaksyon.

Ilan sa mga halimbawa ay paghinga, paghikab o kaya’y pagnguya ng ibang tao. Pero bukod dito, may ilang din umanong nati-trigger maging sa tunog ng pagtipa sa keyboard, yabag ng paa, o tunog ng orasan.

Sa artikulo ng Harvard Medical School pinaliwanag ang British-based research na pinag-aralan ang dahilan ng misophonia. Sinuri nila ang 20 adult na may misophonia at 22 na wala nito. Nakumpirma dito na ang mga taong misophonic ay naapektuhan ng ispesipikong tunog tulad ng pagnguya at paghinga ng ibang tao pero sa ibang tunog naman ay normal lang ang kanilang reaksyon.

Nagpakita umano ng mataas na senyales ng physiological stress ang mga misophonic na tao, tulad ng pagpapawis at pagbabago sa heart rate.

Maaaring maging mild hanggang severe ang maranasang reaksyon ng may ganitong kondisyon. Mula sa pagkabalisa, pagkainis, at hindi komportable hanggang sa galit, pagkamuhi, takot, emotional distress, at panic.

Posible rin umano nitong maapektuhan ang social life ng taong may ganitong kondisyon, pero ang good news ay may medical treatment na maaaring makatulong para magamot ito.

May mga tunog din bang nakakapag-trigger sa iyo ng kakaibang reaksyon? Magpakonsulta sa eksperto kung naapektuhan na nito ang iyong pangkalahatang kalusugan. (Gel Manalo)