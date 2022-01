Orcollo hihirit ng Athletes Visa

HANGAD ni Dennis “Robo Cop” Orcollo na makakuha ng Ahtletes Visa upang muling makabiyahe at makapaglaro sa Amerika matapos itong agad na pauwiin dahil sa paglabag sa probisyon sa overstaying.

“Charge to experience in my career to what happened this time,” tanging nasabi ng mula Surigao na si Orcollo, na kasalukuyang No. 1 sa AZBilliards 2021 Money List na may kinita na $166,645 sa mga torneo.

“For sure, I will miss a lot of events in the US,” sabi ni Orcollo, na iseselebra ang kanyang ika-43 kaaraean ngayong buwan. “I have no idea when I can come back.”

Asam nito makamit ang Athletes Visa na pinapayagan ang isang manlalaro na makabiyahe at makapunta sa iba’t ibang na lugar para lumahok sa mga gaganaping kompetisyon.

Iniulat ng Pool Action TV na ang Pilipinong billiards star ay inaresto pagdating sa Los Angeles Airport Linggo ng gabi at agad na pinabalik matapos na ipaalam dito na sumobra ang paggamit nito sa kannyang visa. Ikalawang paglabag nito ang pangyayari. (Lito Oredo)