Orchid sa Singapore pinangalan kay Queen Elizabeth II

Ipinangalan sa yumaong si Queen Elizabeth II ang isa sa mga orchid sa National Orchid Garden sa Singapore bilang pag-alala sa pagbista ng huli sa dating British colony.

Tinawag itong ‘Dendrobium Elizabeth’ na anila ay marilag na bulaklak at angkop sa mga katangian ng pumanaw na Reyna ng Britanya.

Ayon kay Whang Lay Keng, curator sa nasabing botanical garden, ang orchid hybrid na ipinangalan sa yumaong Reyna ay may baluktot na yellow petals at uranium-green lip. Orihinal aniya itong nagmula sa Singapore at Panue New Guinea at namumunga ng 40 bulaklak kada tanim.

Bilang pag-alala sa kabutihan ng yumaong Reyna, pansamantalang ipinahiram ng botanical garden ang isang higanteng sanga ng Dendrobium Elizzabeth sa tirahan ng British high commissioner sa Singapore para i-display ito katabi ng malaking larawan ni Queen Elizabeth II. Nabatid na tatlong beses bumisita sa Singapore noong 1972, 1989 at 2006 ang yumaong monarch. (Betchai Julian)