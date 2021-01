Orbon nagbabatak para sa Paris karate

KABILANG ang national karatedo team sa bubble training sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna pero hindi lahat ng miyembro ay makakapunta.

Ito’y dahil hindi makauwi ng Pilipinas si Joane Orbon na nakabase sa San Francisco, California, USA.

At dahil plano ng Karate Pilipinas Sports Federation (KPSF) na magkaroon ng training camp ang kanilang anim na national karateka sa Turkey sa Marso ay inaasahang makakasama ni Orbon ang ibang teammate na hindi nakapasok sa ‘Calambubble’.

“It’s not at the peak level as it was last year at this time, but we’re all starting from ground zero, we’re all starting over again,” hayag ni Orbon.

Nakapag-uwi ng bronze medal si Orbon sa women’s -61kg division sa 2019 Southeast Asian Games na ginanap sa Pilipinas.

Bukod kay Orbon, ang lima pang pambato ng national karatedo team na naghahangad ng ticket sa Olympic Games sa Tokyo, Japan ngayong Hulyo ay sina Jamie Lim (+61 kg), Fil-Japanese Junna Tsukii (55 kg), Alwyn Batican (67 kg), Ivan Agustin (75 kg) at Sharief Afif (+75 kg).

Nakatuon ang mga national karateka sa World Qualifiers sa Paris, France sa Hunyo 11-13 na siyang pinakahuling qualifying tournament para sa nasabing quadrennial meet na ilalarga sa Hulyo 23 hanggang Agosto 8.

Sina Lim, Batican, Agustin at Afif ay nasa loob ng ‘Calambubble’. (Elech Dawa)