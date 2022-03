Oranza pinulikat sa Ronda Stage 6

Tagaytay City – Nagparamdam na si 2019 champion Ronald Oranza ng Navy Standard Insurance matapos angkinin ang 157.4kms Stage 6 ng 11th LBC Ronda Pilipinas kahapon at agawin ang overall leadership.

Pagtawid ng meta, naramdaman ni 29-year-old Oranza na pinapulikat ito kaya naman pagbaba ng kanyang bike ay bigla itong napaupo sa sahig at namimilipit sa sakit.

Agad naman siyang inalalayan ng mga staff at maging ang kanyang bisikleta ay binuhat ng mga fan upang dalhin sa puwesto ng Navy.

Sinalubong at pinasan si Oranza ng head coach ng Navy na si Reinhard Gorrantes para magbunyi bago nalaman na pinupulikat ito.

Gayunman, pagkaraan ng ilang minuto ay umigi na ang pakiramdam ni Oranza at nagpaunlak na ito ng interview sa media.

Inirehistro ng Villasis, Pangasinan native na si Oranza ang tatlong oras, 40 minuto at 45 segundo sapat upang maagaw ang Individual General Classification at hubaran ng Red Jersey si Jonel Carcueva ng Go For Gold.

“Masayang-masaya ako dahil nakuha natin ang overall leadership pero malayo pa ito, marami pang puwedeng mangyari, basta tulong-tulong lang kami sa team at gagawin namin ang lahat para manalo,” saad ni Oranza.

Pangalawang tumawid sa meta ang teammate ni Oranza na si El Joshua Carino habang tersero si two-time Ronda champion Jan Paul Morales ng Excellent Noodles sa event na suportado ng LBC Express, Inc., MVP Sports Foundation, Quad X, Smart, Twin Cycle Gear, Standard Insurance, Print2Go, Elves Bicycles, Elitewheels, Orome, Maynilad, PhilHydro at Garmin.

Nasa No. 2 spot ng GC si Morales, No. 3 si Carcueva habang nakapuwesto sa fourth at fifth sina Mervin Corpuz ng Excellent Noodles at Under-23 Jeremy Lizardo ng Navy, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)