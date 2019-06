Orangutan gihimong sex slave sa Indonesia

Usa ka makapanglimbawot nga hitabo ang nasayran sa Indonesia diin gipuwersa nga gihimong prostitute ang usa ka orangutan.

Matud sa report sa The Sun, ubang mga kawani duol sa palm oil farm sa Borneo ang moadto sa brothel o lugar diin anaa ang sex worker mopahungaw sa lawasnong kalipay.

Lakip sa sex worker ang orangutan nga si Pony nga naghigda sa hugaw nga kama ug gikadenahan samtang nagpaabot kinig mga lalaki nga mogamit niya.

Ang walay mahimong orangutan luguson kini sa mga lalaki nga mas mas daku pa niya.

Gibarbasan ang balhibo ni Pony, gisul-uban ug mga alahas, gibutangan usab pahumot ug gitudloan kunng unsaon mag-perform ug sexual acts.

Apan sa tuig 2003, natapos na ang kalbaryo ni Pony dihang giluwas siya ug human sa 15 ka tuig nakarekober na kini.

“The first baby steps where to make her trust us in her new home. We tried to keep men away from her enclosure as she was afraid of them,” matud ni Lone Droscher-Nielson, usa sa mitabang pagrescue si Pony.

Dili na mahimo nga buhian sa lasang si Pony tungod kay wala na kini survival skills human gibilanggo sa pipila ka tuig.

Kauban niya karon ang pito pa ka orangutans sa Nyaru Menteng Rehabilitation Centre.