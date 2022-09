OPS walang pondo vs disinformation

Walang pondo ang Office of the Press Secretary (OPS) upang labanan ang pagkalat ng maling impormasyon.

Sa deliberasyon ng budget ng OPS, nagtanong si Albay Rep. Edcel Lagman kay Press Secretary Trixie Cruz-Angeles kung mayroong partikular na budget ang tanggapan nito kaugnay ng paglaban sa pagkalat ng maling impormasyon.

Sinabi ni Cruz-Angeles na sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program (NEP) ay wala silang budget para rito.

“Kaya ang ginagawa namin… we do what we can nagdo-double time ‘yong aming mga empleyado for social media monitoring,” sabi ni Cruz-Angeles.

Hiniling ni Lagman kay Cruz-Angeles na magsumite ng datos kung magkano ang kakailanganin ng OPS sa paglaban sa disinformation. (Billy Begas)