`Oplan Baklas’ sakop private property – Comelec

Nanindigan ang Commission on Elections (Comelec) na tanggalin ang mga oversized campaign poster kahit nakakabit sa loob ng mga private property.

Binigyang-diin ni Comelec spokesperson James Jimenez na maituturing pa rin na election propaganda ang mga campaign poster kahit na ikinabit ito sa mga private property.

“The size of campaign posters put up by private individuals inside private properties should be regulated because it is election propaganda, not protected speech,” ayon kay Jimenez.

Reaksiyon ito ng Comelec matapos batikusin ang kanilang `Oplan Baklas’ operation sa mga naglalakihang campaign poster na nakakabit sa loob ng mga pribadong pag-aari na hindi naman kandidato o bahagi ng political party.

“The poll body has set the size of campaign posters to 2 feet by 3 feet.

[Right to] free speech is not absolute. Thus far, there are two kinds of speech here. Advocacy-based, which is protected, and speech that’s simply a declarative statement, which is election propaganda,” sabi ni Jimenez.

Binanggit pa nito na maging ang Supreme Court aniya ay nilinaw ang pagkakaiba ng adbokasiya at deklarasyon ng boto para sa isang kandidato.

Dagdag pa ni Jimenez na ang kanilang mga pagkilos ay saklaw ng inaprubahang resolusyon. (Juliet de Loza-Cudia)