Opisyal ng ahensiya kinoronahang “Miss Patola”

Popular ngayon sa social media itong isang opisyal ng pamahalaan dahil sa pagi­ging mapag-patol nito sa mga nagko-comment sa kanyang mga post lalo na kapag hindi maganda ang puna sa kanya.

Dahil dito binansagan ang opisyal na “Miss Patola” at lalong inaa­sar ng mga netizen sa kanilang mga post at minsan ay humahaba ang thread sa kanyang social media profile.

Matapang din itong opisyal dahil kahit da­ting mga taga-gobyerno na nagbibigay ng komento sa kaniyang ahensiyang pinagli­lingkuran ay kinakasahan niya sa social media na tila ba siya lang ang tama.Pinagsabihan na itong opisyal na huwag masyadong balat-sibuyas lalo na kung constructive cri­ticism naman ang komento pero palagi itong may sagot at tila ba siya lagi ang tama.

Minsang pinuna itong opisyal kung bakit nasa labas ito kasama ang isa pang opisyal ng ahensiya gayong dapat nasa opisina ito, aba’y katakot-takot na litanya ang isinagot na na­ging dahilan para asarin siya ng mga netizen.

Pintahan n’yo na. Ang opisyal na ito ay minsan na ring na­ging talk of the town at na-cyber bully dahil sa kanyang konting pagkakamali sa English, pero nakalimutan din ng mga tao kalaunan.

Siya ang nag-iisang babae sa grupo ng mga lalaki kapag siya ay kasama sa mga ope­rasyon sa kalsada. O gets nyo na?