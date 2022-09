Opisyal na bully pinagbakasyon ng WHO

Hindi nakapalag ang isang opisyal ng World Health Organization (WHO) nang isyuhan ito ng administrative leave ng ahensya dahil sa pagiging bully umano sa kanyang mga tauhan.

Kinilala ito na si Dr. Takeshi Kasai, ang Regional Director for the Western Pacific Region at 15 taon nang nagtatrabaho sa WHO. Pansamantala siyang pinalitan ni Dr. Zsuzsana Jakab ang No. 2 top official ng ahensya.

Kabilang din umano sa mga reklamo laban kay Kasai ang pagiging racist nito at pagbabahagi ng confidential vaccine data sa Japan.

Aminado umano si Kasai na may kasungitan siya sa kanyang mga tauhan pero itinanggi naman nito ang ibang akusasyon laban sa kanya.