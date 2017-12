Opisyal muntik maging Lababo Secretary

By Aileen Taliping

Kung hindi napakiusapan, tiyak na sa lababo ang bagsak ng isang miyembro ng gabinete at mga staff nito matapos walang ipambayad sa kinaing mga putahe sa isang restaurant sa Davao City.

Kuwento ng cabinet official, late na sila dumating sa Davao City mula sa dalawang linggong biyahe sa Brazil at Argentina kaya inabot na ng gutom.

Ito ang unang pagkakataon na makakatikim sila ng lutong Pilipino kaya naman nag-order ang kanyang staff ng grilled tuna, fried bangus, sinabawang Malasugue at Lato o seaweeds.

Matapos malantakan ang mga inorder ay saka lang nalaman ng opisyal na wala pala siyang Philippine peso, gayondin ang kanyang kapatid at executive assistant nito.

Umabot ng P850 ang halaga ng mga pagkaing inorder ng grupo ni secretary kaya inutusan ang staff nito na mag-withdraw sa ATM malapit sa restaurant.

Pero sadyang malas sa kamalas-malasan, offline ang limang ATM machines na pinuntahan ng kanyang staff!

Ang ginawa ni sir, nilapitan ang staff ng restaurant at inalok ang $20 na ang katumbas sa piso ay isang libong piso.

Noong una ay hindi pumayag ang kahera pero nang makilala ang cabinet official ay tinanggap na rin ang $20.

Ang kalihim na ito ay isa sa may pinakamaraming biyahe sa labas ng bansa pero hindi nasisilip ni Pangulong Rodrigo Duterte bagkus ay hinahayaan lang dahil mahalaga naman daw ang misyon para sa sektor na pinaglilingkuran nito.

May initials siyang P.M. as in Pinaka-Malibot na kalihim!