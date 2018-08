Opisyal laging tulog sa speech ni Duterte

SINO daw itong miyembro ng gabinete ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang mahilig umidlip kapag kasama ang Presidente?

Nakarating sa impormasyon ni Mang Teban na marami na ang nakakapansin kay sir tuwing kasama ang Presidente dahil nagpa-powe­r nap ito habang nasa entablado at nakikinig sa talumpati ni Pangulo.

Makailang beses nang nahagip ng came­ra ang opisyal na nakaidlip habang nakahalukipkip na tila nakikinig lang pero ang totoo ay nagpa-power nap pala!

Ganoon daw talaga kapag medyo may kalakihan ang kaha mga utaw dahil madaling hatakin ng antok kahit nakaupo lang kaya’t hindi nakapagtataka na bansagan itong ‘Big Boy Totoy’ o kaya’y ‘Boy 2 Log’.

Ang nagiging pampagising sa kanya ay ang palakpak ng mga tao sa speech ng Presi­dente, animo’y ginawa niyang alarm clock ang response ng mga audience.

Pintahan n’yo na. Ang opisyal na ito ay isa sa mga pinagtitiwalaan ng Presidente dahil magaling naman talaga at tumutulong lalo na sa mga mahahala­gang desisyon sa gobyerno. May mga letrang “A”, “V” at “M” sa kanyang pangalan at apelyido.