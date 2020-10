Opisina ni VP Leni namigay ng 220 tablet

Namahagi ang tanggapan ni Vice President Leni Robredo ng abot sa 220 tablet para sa limang pampublikong paaralan na sakto sa pagbubukas ng klase sa October 5.

Ayon sa Facebook post ni VP Leni, ang pamimigay ng tablet ng Office of the Vice President ay bahagi ng kanilang BAYANIHAN e-SKWELA initiative, na naglalayong tulungan ang mga pamilya at mga guro sa gitna ng mga pagbabagong dala ng distance learning para sa mga mag-aaral.

“Kamakailan lang ay inihatid ng ating Tanggapan ang 220 tablets para sa limang pampublikong paaralan sa tatlong probinsya. Kabilang dito ang Don Mariano Marcos Elementary School at Loakan Elementary School sa Baguio City; Yagyagan Elementary School sa Benguet; at Madapdap High School at Sitio Target Integrated School sa Pampanga,” ayon sa post ni Robredo.

Ang nakolektang mga tablet ay nanggaling mula sa tulong ng mga private sector. (RP)