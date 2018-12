Opisina ng CNN sa New York may bomb threat

Mabilis na inilikas ang lahat ng empleyado ng CNN sa New York noong Huwebes nang gabi makaraang makatanggap ng bomb threat.

Magugunita na nagsagawa rin ng evacuation noong nakaraang Oktubre ang lahat ng tanggapan ng CNN matapos na makakita ng explosive device.

Umalingawngaw ang fire alarm bell sa loob ng newsroom bandang alas-10:30 nang gabi na hudyat para lisanin ng lahat ang lugar. Bunsod nito, nagsagawa ng pre-taped programming ang network.

Ilang oras ang lumipas, nag-broadcast ang CNN gamit ang Skype.

“People just tuning in wondering why you’re seeing me on Skype, why there’s such technical difficulties, it’s because we have been taken off the air because a bomb threat was called in to CNN,” sabi pa ng host na si Don Lemon.

“We were evacuated and we know as much as you do.”

“Due to a police investigation at Columbus Circle, West 58th Street between 8th and 9th Avenue is closed to vehicle and pedestrian traffic,” sabi pa sa tweet ng New York Police Department na ang tinutukoy ay ang address ng opisina ng nasabing news organization.

“Please avoid this area. Update to follow,” sabi pa sa tweet.

Nakatanggap ng package na naglalaman ng pampasabog ang CNN noong Oktub­re.