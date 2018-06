Opis ni sir bodega ng campaign tarpaulin

PARA palang boy scout itong isang opisyal ng gobyerno na laging han­da kapag bumibi­sita sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Hindi na kasi kailangang maging aligaga ang mga local official sa paghahanda kahit biglaan ang pag­litaw nito sa kanilang lugar dahil kompleto sa kanyang mga abubot at props para siya ay salubungin saan mang lugar sa bansa.

Dala-dala kasi ng opisyal ang kanyang sariling tarpaulin na may generic greetin­g kaya uupo na lang siya sa venue, at presto, nakakabit na ang kanyang tarpaulin na may nakasulat na “Welcome­” kasunod ang pangalan nito. O ‘di ba, para na rin siyang may warm welcome sa pinunta­hang lugar. Haha.

Nabisto ang pagpapaimprenta ng opisyal ng kanyang generic greeting na tarpaulin dahil nakabalandra ito sa lobby ng isang gusali kung saan naroon ang kanyang opisina.

Inakala lang noong una na sobrang tarpaulin lang ito sa mga nakalipas na aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte o ng ibang opisyal pero sa kanya pala ito.

Isang reporter ang nakabuko sa generic tarpaulin ng opisyal ma­tapos makita ang bultong nakabilot na inakalang mga sobra lang at baka puwede aniyang gawing trapal, pero nang buklatin bu­mandera ang ma­laking mukha ni presidential appointee! Nyahaha­!

Clue: Ang opis­yal na ito ay aktibo sa gabinete ng Pangu­lo, masipag, as in masipag mag-ikot, pero itinangging maagang pagpapa­ramdam niya ito para sa 2019. Ang tawag sa kanya ay ‘Mike’ dahil malimit nakahawak ng mik­ropono! Gets na?