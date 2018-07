Open pit mining sunod na ipasasara ni Duterte

ISUSUNOD ng gobyerno ang pagpapasara sa operasyon ng mga open pit mining sa bansa pagkatapos ng paglilinis sa Boracay.

Sa kanyang talumpati sa ika-31 taong anibersaryo ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na ginanap sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa Quezon City, sinabi ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na darating ang panahon na ipagbabawal nito ang open pit mining.

Kailangan aniyang pagpasyahan nila ni DENR Secretary Roy Cimatu ang isyu sa open pit mining dahil sinisira ng ganitong uri ng pagmi­mina ang kalikasan.

Sinabi ng Pangulo na kumikita ang gobyerno ng P70 bilyon sa pagmimina pero mababawi ito kapag naipa­sara na ang mga open pit mining dahil masigasig naman ngayon ang mga ahensiya ng pamahalaan na nango­ngolekta ng buwis.­