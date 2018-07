Open pit mining ang isunod ni Duterte sa Boracay rehab

Human sa paglimpiyo sa isla sa Boracay isunod ang pagsira usab sa open pit mining ang hatagan ug pagtagad sa kagamhanan.

Sa iyang pakigpulong sa ika-31 ka tuig nga anibersaryo sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) nga gihimo sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa Quezon City, matud sa Presidente nga moabot ang panahon nga idili na ang open pit mining.

Kinahanglang nga desisyonan ni DENR Secretary Roy Cimatu ang isyu sa open pit mining tungod kay giguba niini maong matang sa pagmina ang kalikuoan ug mga kayutaan.

Matud sa Presidente nga mikita ang kagamhanan ug P70 billion sa pagmina apan mabawi kini kung masirad-an kini kay maayo ang mga tax revenue agencies karon sa kagamhanan.

“There will be a time, that I will have to ban open pit mining… sisirain ko ‘yun,” matud ni Duterte.

“Alam mo ma’am pag nag-travel ka in Mindanao by chopper, makita mo ‘yung parang tansan, parang damahan and almost without let-up until the boundaries, puro butas ‘yan. Ang sabi ko nga kay Roy, there has to be a time that we have to decide. We are getting something like P70 billion sa mining industry, makukuha natin sa ibang bagay siguro ‘yan, I mean with the hard work of Dulay and Lapeña and maybe … but open pit mining is really destroying the land,” dugang sa Presidente.