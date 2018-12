OOTD ni Heart sa pagkain ng corned beef pinagdebatehan

Ang cute ni Heart Evangelista, ha! At aliw na aliw sa kanya ang mga follower niya.

Na kahit ang mga simpleng pino-post niya, tulad ng kinakain niya, nagagawan ng kuwento ng mga fan.

Like sa recent Instagram post niya, na corned beef at pandesal, ang haba na agad ng kuwento. Na umabot na nga sa kulang-kulang 500 ang ­komento, ha!

“Finally got my corned beef. Since I’m still on a diet at the moment, my family will get to enjoy it first. #PureSarap,” sabi ni Heart.

At ‘yun na nga, sunod-sunod ang tanong, na ano raw ba ang suot ni Heart habang kumakain ng corned beef at pandesal.

“What’s ur ootd for eating that cornbeef. Good morning. GV,” tanong ni @mardjp.

“We want to see your look while eating corned beef pls,” say naman ni @let.it.flo.

“Mayaman, pero yung arte ay hindi nakakainis. #realqueen,” sabi naman ni @gdlmsadiangcolorrn.

“Gawa ka ng sequel ‘OOTD’ in eating corned beef,” wish ­naman ni @ironalgarra21.

“Napabili ako ng corned beef, lima,” saad ni @rannyace.

“Nag-crave tuloy ako ng corned beef, gusto kong kumain,” sambit naman ni @sireena_yna.

“On my way to buy itlog na pula hahaha more videos like this. #goodvibes,” aliw na sabi naman ni @honeyroch.

Oh, ‘di ba? Ang bongga lang ni Heart, na ang simpleng post niya sa IG, nagiging sentro ng usapan ng mga netizen. At marami ang nae-engganyo, na kahit nga naman sa pagbili, pagluto, pagkain ng corned beef, dapat in style ka, para lalo kang mahalin ng dyowa mo. Hahahaha!

Carla wasak ang puso sa pagkamatay ni Sunny

Magang-maga ang mga mata ni Carla Abellana sa pag-iyak at ramdam na ramdam mo ang matinding lungkot habang binabasa, tini­tingnan mo ang Instagram post niya, na kasama niya ang isang nakahiga na aso.

“My heart is broken. My Sunny is gone,” sabi ni Carla.

Sa video nga sa Instagram ay walang katapusan ang pagha­gulgol ni Carla, kaya naman ang mga Instagram follower niya, pati na ang mga kapwa artista niya ay awang-awa sa kanya.

‘Hug,’ ang sabi ni Kathryn Bernardo, na kilala ring mahilig sa aso.

“I’m so sorry Carla,” say naman ni Andrea Torres, na marami ring alagang aso.

“Ate Carla so sorry for you loss. Praying for Sunny. Hug,” sey naman ni Gabbi Garcia. “Carlaaaaaa…. Hugggggg,” nagtutumiling saad naman ni Lovi Poe.

“Carla sooo sorry…” say ni Heart Evangelista.

“Sorry for your loss Carla. Ikaw ang nagpalakas sa akin nung nawala si Pepper. Alam ko nararamdaman mo ngayon. Huuuugggg. Magkikita na sila ni Pepper ko sa heaven,” sabi naman ni Sheena Halili.

Ilan pa sa mga artistang nagbigay ng pakikiramay nila kay Carla ay sina Vhong Navarro, Nikki Gil, Valeen Montenegro, Iya Villania, Jolina Magdangal, Arci Muñoz, Isabel Oli, Max Collins, Rochelle Pangilinan, Rita Avila, Gabby Eigenmann, at marami pang iba…

Kilala si Carla na nakikipaglaban talaga para sa karapatan ng mga hayop…