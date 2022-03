‘Oo agad sagot ko’ Bea atat nang pakasal kay Dominic

Game na game na nga si Bea Alonzo na magpakasal kay Dominic Roque.

“Kung sakali man na magpo-propose siya, syempre, o-oo ako,” ang buong ningning na sagot ni Bea sa mga tanong sa kanya tungkol sa kung wala pa ba talaga sa plano nila ng boyfriend na si Dominic Roque ang magpakasal.

Pero sa ngayon daw kasi, marami pa rin siyang gustong gawin lalo na nga nga at bagong lipat pa lang din siya sa GMA-7.

“Well, darating din tayo riyan. Pero sa ngayon, parang hindi pa ‘yon ang circumstances ko. Pero sa ngayon, parang I have a lot of dreams to achieve pa rin.

“At ngayong nagsisimula pa lang ako sa GMA, I’m about to do my first teleserye with them and I’m very, very much excited. Nagsisimula pa lang ako, parang malayo pa ang lalakbayin namin.”

Ngayong March 26 na ang simula ng paghahanda para sa sisimulang primetime series ng GMA-7 na “Start Up,” ang Philippine adaptation ng isa sa sumikat na k-drama no’ng nakaraang taon.

Script reading na raw sila at look test. Pero sa April 1 na raw magsisimula ang taping na parang mas gusto naming i-describe as semi-lock-in taping na lang.

Kuwento kasi ni Bea, “We we’re told na hindi siya bubble. Parang napayagan na yata na hindi siya bubble. But just the same, meron pa rin yatang three days straight and then, two days break. In a way, parang bubble, pero nakakauwi kami ng kanya-kanya naming bahay and everytime, may RT PCR test kami para safe kaming lahat.”

Nakausap ng ilang entertainment press si Bea sa ginanap na launching at contract signing niya bilang official ambassador ng REIKO Slimaxine at REIKO Fitox ng Beautederm. Kasama niya sa contract signing ang mismong C.E.O. at President ng Beautederm na si Ms. Rhea Anicoche-Tan.

At 34, napapanatili pa rin nga ni Bea ang kanyang ganda at kaseksihan na bukod sa discipline, malaking tulong din daw ang Reiko.

“Well, as much as possible, I try to sleep right, 6-8 hours a day. I try to exercise as often as possible and as much as possible rin, kumakain ako ng tama.

“Siyempre, with the help of Fitox Slimaxine. Kapag minsan, nag-iindulge ako with the food that I like, I know that I will be able to detox pa rin and I will keep my body healthy.”

Ngayong nasa mid 30’s na rin siya, talagang mas naging conscious daw si Bea sa health at sa body niya.

Taky Faky sikat na sa Japan

Hindi masyadong nababalita dito sa Pilipinas, pero isa sa pwedeng ipagmalaki talaga ng bansa ay ang dating Kapuso star at dating artist din ng Triple A Management na si Taki Faky.

Ilang taon na rin siya simula nang mag-base sa Japan, mag-training at maging isa sa limang miyembro ng all-girl group na “Faky.”

Masasabing kilala na ang grupo nina Taki sa Japan at sa ibang bansa. Nakapag-tour na rin sila na mukhang natigil lang din dahil sa pandemic. Pero bukod sa mga product endorsements niya sa Japan, masaya nga nitong ibinalita sa kanyang Instagram account na tapos na raw ang matagal na paghihintay, lalo na ng mga fan nila dahil lalabas na ang kanilang first album.

Sey niya, “Faky 1st album! The news is finally out!

“Our first album will be released, it took us a lot of time because we wanted to make sure that we can make our album the most special possible. From music and creativity ang hard work.”

Sa isang banda, mukhang matagal na rin na nag-end ang ano mang romantic relationship between Taki and Kapuso star na si Paul Salas.

Hindi na rin sila nagkita and during first year ng pandemic, tuloy-tuloy lang sila sa LDR (long distance relationship), pero tulad ng ibang LDR, hindi rin kinaya.

Kung tama ang nakarating na balita sa amin, Paul is in a relationship na raw sa isang Kapuso female star na.

Xian tuloy na ‘pagbubuntis’ sa GMA

Napaaga ang airing ng teleserye na pinagtatambalan nina Glaiza de Castro at Xian Lim. Originally na alam naming airing pa sana ng “False Positive” ay sa June of this year.

Pero nauna na ngang ibinalita ni Glaiza sa mismong Instagram account niya na sa April 25 na magsisimulang mapanood ang serye. This marks as Xian’s first serye as Kapuso.

At simula na rin ng pagpaparamdam nina Glaiza at Xian dahil ang guesting nilang magkasama ngayong Linggo sa AOS (All Out Sundays) ang isa sa pinapaabangan sa Sunday noontime show na ito ng network.

So sige nga, tingnan natin kung may bonggang chemistry sina Glaiza at Xian.

Well kuwento nga ng isang lalakeng nagbuntis ang False Positive. Kaya tuloy na tuloy na talaga ang pagbubuntis ni Xian sa TV, ha!