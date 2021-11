Online Skills quarters na

MAGSISIMULA na ang Basketball Online Skills quarterfinals sa Nobyembre 15.

Nagsimula ang liga na may 87 na manlalaro at ngayon ay 19 na lang sila, magkakaroon ang mga natitirang manlalaro ng FB live interview para makilala ng mga tao kung saan sila galing eskuwelahan at kailan sila nagsimula matuto maglaro ng basketball, sino nagturo sa kanila at marami pang iba.

Ang mga natira ay sina Champ Arejola, Ice Umali, Rohan Legaspi, Gab Acebeda, Eriz Romero, Damon Fumangcas, David Cruz, Joshua Villamor, Richmond Montejo, Christian Camay, France Bordeos, Earl Ceniza, Shawn Deciembre, Jeffre Pon, Michael Pederio, Chance Hinacay, Karl Sibug, Kharl Bayabao at

Gabriel Dia.

Magiging maganda ang laban at magkakaroon tayo ng mga special guest para mag-judge sa torneo.

***

Binabati ko po ng maligayang kaarawan si Tita Anna Manarang, Myra Cabrera, Dyane Hinal at Andre Paras.

Nagpapasalamat ako sa mga patuloy na suporta nina AMA Chairman Amb. Amable R. Aguiluz, President Dr. Amable C. Aguiluz IX at VP Darwin Dominguez at sa aking mga coach na sina Edwin Ancheta, Rafael De Vera, Oyie Temporosa at Judah Villamor.

Salamat po sa mga bumati sa aking kaarawan una ang aking pamilya, asawa si Anne, anak na sina Kean, Andre at krizzle pati na rin ang aking mga kapatid, magulang, kaibigan at AMA family, in-laws at 13 Under Elite family.