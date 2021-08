`OneHealthPass’ sa mga biyahero umpisa Sept 1

Gagamit na ng online platform ang gobyerno para sa mas maayos na proseso sa biyahe ng mga pasaherong darating sa bansa.

Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na inaprubahan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang paggamit ng OneHealthPass para hindi na magiging mano-mano ang proseso sa mga pasaherong darating sa bansa.

Ang OneHealthPass ay pangangasiwaan ng Bureau of Quarantine at Department of Transportation (DOTr).

Magiging epektibo ang OneHealthPass sa unang araw ng Setyembre hanggang sa buong panahon ng state of national public health emergency.

Sa pamamagitan ng bagong sistema ay inaasahang mapapabilis ang pagproseso sa mga dumarating na biyahero sa Pilipinas at maiwasan na ang mahabang pila sa mga paliparan at makasiguro sa kaligtasan laban sa posibleng kontaminasyon ng COVID-19.(Aileen Taliping)