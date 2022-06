On-site worker oobligahin sa COVID vaccine

Oobligahin na ang lahat ng on-site workers sa pribado at pampublikong establisimiyento na magpaturok ng COVID vaccine sa mga lugar na sapat ang supply ng bakuna batay sa desisyon ng Inter-Agency Task Force (IATF) sa kanilang updated testing requirements sa mga hindi pa bakunado.

Ngayong nagsisimula nang bumalik sa trabaho ang mga manggagawa sa bansa, pangunahing ikinonsidera ng IATF ang kaligtasan ng lahat lalo na at may mga bagong subvariant na nakapasok na sa bansa at may nakikitang bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19.

“In areas where there are sufficient supplies of COVID-19 vaccines, all establishments and employers in the public and private sector shall require their eligible employees who are tasked to do on-site work to be vaccinated against COVID19,” anang IATF.

Ang mga manggagawang ayaw magpabakuna na pupunta sa on-site work ay oobligahing sumailalim sa RT-PCR test kada dalawang linggo o kaya naman ay antigen test linggo-linggo.

Exempted naman sa testing requirement ang mga empleyadong nagkaroon ng COVID-19 infection sa loob ng 90 araw at mga manggagawang may ibang working arrangement na hindi kailangang mag-report on-site.

Ang testing requirements ay waived sa mga lugar na nasa alert level 1 classification. (Aileen Taliping)