‘Ompong’ miguba sa moabot sa P14B sa sector sa agrikultura

Moabot sa P14-bilyon pesos ang gibanabanang danyos o kadaut sa mga tanum nga anihonun na unta sa mga mag-uuma nga naigo sa bagyong ‘Ompong’ nga miigo sa miaging semana

Sa pamahayag sa National Disaster Reduction and Management Council (NDRRMC) niadtong Martes, Septembre 18, kadaghanan sa nadaut ang mga lugar sa Ilocos, Cagayan, Cordillera, Calabarzon, ug Central Luzon.

Giingong moabot sa P14.339B nga kantidad sa kadaut, nga nabahin sa rehiyon sa Cagayan (P3.6B), Central Luzon (P2.9B), Ilocos (P2.058B), Calabarzon (P10.6M), ug Cordillera (P370M).

“I think tatagal ‘yan dahil mas mahirap i-evaluate ang infra. As soon as the data will come, we will let you know,” matud ni NDRRMC spokesperson Dir. Edgar Posadas.