Omnibus cartel talupan!

Napamura si Pangulong Rodrigo Duterte sabay utos sa National Bureau of Investigation (NBI) na siyasatin ang supplier ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III ng mga COVID-19 testing equipment dahil sa isyu ng overpricing.

“NBI should study the matter very, very carefully kasi alam mo itong mga p*t*n*i*a*g negosyanteng ‘to, whether it’s really an issue of humanity and their greed,” galit na pahayag ng Pangulo, Lunes ng gabi.

Ang tinutukoy na kompanya ay ang Omnibus Bio-Medical System Inc. na pag-aari diumano ng mag-asawang Van William at Emily Co.

Nagbabala rin ang Pangulo sa mga negosyanteng sangkot sa hoarding.

“‘Yung hoarding na ‘yan no, you cannot, it’s part of the business practices which you may call not even obnoxious, it’s repulsive to the human mind when you start to think about it,” anang Pangulo.

Base sa mga source ng online new site Politiko, ginawang sentralisado ni Duque ang pabili ng lahat ng COVID-19 testing equipment ng gobyerno at pribadong sektor sa pamamagitan ng Omnibus.

Ayon pa sa mga source ng Politiko, isang makapangyarihang politico rin ang padrino kung kaya nakontrol ng Omnibus ang pagbebenta ng COVID-19 testing equipment at kit dahil sinangkalan ng nasabing kompanya na sila ang may exclusive distributorship agreement sa mga biotechnology firm sa ibang bansa.

Dahil umano sa suporta ni Duque, dinadagdagan ng Omnibus ang presyo nito para sa mga COVID-19 testing equipment ng dalawa hanggang tatlong beses ng recommended price ng mga foreign biotechnology company.

Dahil dito kaya wala umanong mapagpilian ang gobyerno at mga private donor na mabibilhan ng RC-PCR machine dahil mismong si Duque at mga kasama nito sa DOH ang nagrerekomenda ng brand na binebenta ng Omnibus.

Isang brand partner ng Omnibus ang Sanshure Biotech Inc. ng China na tumangging ibenta ang kanilang RT-PCR testing machine na exclusive lang sa kompanya ng mag-asawang Co dahil sa overpricing. Sa halip ay direkta nitong binenta ang kanilang RT-PCR machine sa Project ARK, ang COVID-19 testing initiative ng pribadong sektor, sa halagang P1.5 milyon kada isa.

Kaugnay nito, pinagsabihan ni Pangulong Duterte si Duque na hindi dapat isinasantabi ang mga batikos hinggil sa paghawak ng DOH sa COVID-19 crisis.

“Alam mo ‘wag kang masyadong touchy sa mga issues because always there will be pros and cons. Pakinggan lang natin because this is a democracy. Kaya lang in democracy there is a favor of attacks. Issues plus attacking the guy personally,” sabi ng Pangulo kay Duque.(Prince Golez)