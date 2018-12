Mga laro sa Enero 6:

(Pasig City Sports Center)

3:00 n.h. – Senate vs PITC

4:30 n.h. – AFP vs MP-PSC

TINIPA ni dating University of the East star Olan Omiping ang 17 sa kanyang 25 points sa payoff period upang gala­mayin ang Philippine National Police sa pagtulos ng 81-73 come-from-behind win kontra Malacañang Palace-Philippine Sports Commission nitong Linggo para palakasin ang paghahabol sa automatic Final 4 slot sa 7th UNTV Cup 2018-2019 Men’s Basketball Tournament sa Meralco Gym, Pasig City.

Naghahabol ang PNP Respon­ders sa MP-PSC Kamao sa first three quarters bago umigkas si Omiping, sinapawan ang buong kalaban na naghatid sa mga pulis sa ikalimang dikit na ragasa at ikapito sa pangkalahatan sa siyam na salang sa second round erliminations.

Sa kabuuan, sinapawan ng PNP ang MP-PSC sa final quarter, 30-13, na nagsampa sa una sa ikalawang puwesto sa katayuan at sinalya ang huli sa ikatlo sa 6-2 sa karerahan nila sa outright semifinals spot.

Pero may tsansa pa rin ang mga bataan nina Executive Secretary Salvador Medialdea at PSC Chairman William Ramirez, kung mapapalagan ng 11 puntos ang lider na Armed Forces of the Philippines (7-1) sa papasok na buwan o taon.

Nagposte naman si Harly Ng ng 13 at umayuda ng 11 points si Reynaldo Malaga, Jr. para maungusan ng defending champion Senate ang Judiciary, 64-63, at sumampa sa 6-3 para sa ikaapat na posisyon. Lugmok ang biktima sa ika-7-8 o kulelat sa 3-6.