Omicron XE namumuro sa tumal ng pa-booster

Nagbabala ang Philippine College of Physicians (PCP) na posibleng makapasok at maramdam sa bansa ang Omicron XE sub-variant sa Mayo.

Sinabi ni PCP President Dr. Maricar Limpin na ang mababang booster shot coverage ay nakakaalarma.

“Ang iniisip natin baka mga May tumaas dahil posible na baka pumasok dito Omicron sub-variant at pangalawa, medyo matumal ang booster,” ani Limpin.

Ayon kay Limpin, bumababa na ang immunity ng mga taong nakakumpleto ng dalawang doses ng COVID 19 vaccines at sila ay lantad na sa coronavirus infection.

Sa pinakahuling datos ng Department of Health (DOH) nasa 12.2 milyon indibiduwal lamang ang nakatanggap ng booster shots at may 66.2 milyon Pilipino o 74% ng 90 milyon populasyon target ng gobyerno na mabakunahan ang fully vaccinated.

Giit ni Limpin na sa kabila nang walang nakikitang pagtaas ng kaso ng COVID-19 posibleng magkaroon muli ng surge kapag nakapasok ang Omicron XE na mas nakakahawang sub-variant.

“Ang ini-expect natin sa dami ho ng taong nakalabas, tapos siyempre ‘yong kampanya ngayon na nagyayari sa atin, so ini-expect natin na kung makapasok dito ‘yong bagong variant then definitely baka magkaron tayo ng muling pagtaas ng kaso,” dagdag ni Limpin. (Juliet de Loza-Cudia)