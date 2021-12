Omicron variant nasipat sa OFW, Nigerian! Mga kasamang pasahero sa PAL, Oman Air inalerto ng DOH

Kinumpirma ng Department of Health (DOH) na nakapasok na sa bansa ang Omicron variant na unang na-detect sa South Africa. Ayon sa DOH, ang isa ay 48-anyos na lalaking returning overseas Filipino na dumating sa bansa mula sa Japan nitong Disyembre 1 via Philippine Airlines flight number PR 0427. Ang kanyang sample ay kinolekta ng Philippine Genome Center (PGC) noong Disyembre 5 at ang resulta ay lumabas nitong Disyembre 7.

Nabatid na asymptomatic ang ROF pero may ubo at sipon nang dumating sa bansa.

Habang ang isang kaso naman ng Omicron variant ay isang 37-anyos na Nigerian na dumating sa bansa mula Nigeria noong Nobyembre 30 via Oman Air na may flight number WY 843. Kinolekta ang kanyang sample noong Disyembre 6 at ang resulta ay lumabas noong Disyembre 7.

Ito umano ay bahagi ng 48 sample na na-squence ng PGC kung saan 33 ang na-detect na may Delta variant.

Ang dalawang nadale ng Omicron ay kapwa naka-isolate sa facility na pinangangasiwaan ng Bureau of Quarantine at kapwa asymptomatic. Inaalam na ng DOH ang mga posibleng naging close contact ng dalawa kabilang na mga nakasabay na pasahero sa eroplano. Bineberipika rin ng DOH ang estado ng kalusugan ng lahat ng pasaherong nakasakay sa eroplano na posibleng nahawa at asymptomatic nang dumating sa bansa.

Hinikayat din ng DOH ang lahat ng pasahero na nakasabay ng dalawang Omicron variant carrier na maki¬pag-ugnayan sa DOH COVID-19 hotlines sa (02) 8942-6843 o 1555 o sa kani-kanilang local government units para maipaalam ang kanilang status.

Samantala, mahigpit na mino-monitor ng Malacañg ang dalawang pasaherong sapol ng Omicron variant.

“The Office of the President has been informed that two cases of the Omicron variant have now been detected in the Philippines,” ani acting Presidential Spokesman Karlo Nograles.

Sinabi ni Nograles na ang maagang pagtukoy sa presensiya ng Omicron variant sa bansa ay bahagi ng Prevent-Detect-Isolate-Treat-Reintegrate strategy na ginagawa ng gobyerno simula nagkaroon ng pandemya. (Juliet de Loza-Cudia/Aileen Taliping)