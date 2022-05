Omicron subvariant hawaan, wala pang ebidensiya – DOH

Hindi pa masabi ng Department of Health (DOH) kungmayroon ng local transmission ng BA2.12.1 Omicron subvariant matapos mapabilang ang dalawang kaso sa National Capital Region (NCR) sa 14 kaso na naitala ng ahensiya.

Sa Laging Handa press brie¬fing, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire na patuloy pa nilang inaalam ang mgadetalye sa dalawang kaso sa NCR dahil walang travel history ang mga ito sa labas ng bansa.

“Its too early for us to say that there is local transmission. Kailangan natin ng enough evidence para makita at ma-analyzenatin kung talagang meron na tayong local transmission,” aniVergeire.

Ang naging biyahe lamang aniya ng dalawa ay sa probinsiyakung saan sila nagpabakuna kaya puspusan ang kanilangpagtukoy kung saan nagmula ang BA2.12.1 na kumapit sa mgaito.

“These two cases are related at sila ay walang history of travel kaya atin pong inaalam kung ano talaga ang pinagmulan. Although they travel sa probinsiya kung saan sila nagpabakuna tapos bumalik sila sa NCR. So ating tina-track ang kanilang mga napuntahan, we are trying to do our surveillance para malaman ang source of infection,” dagdag niVergeire.

Nilinaw naman ng opisyal na gumaling na ang dalawa mula saNCR kasama ang 12 mula sa Pa¬lawan na nagkaroon ngBA2.12.1 covid variant at deklarado ng ligtas sa kontaminasyon.

“Lahat po sila ay already declared recovered. They were able to isolate completely, fully vaccinated sila kaya mild lang angnaging sintomas nila,” wika ni Vergeire. (Aileen Taliping)