Omicron pwedeng maging bida vs COVID-19?

Kontrabidang-kontrabida ngayon mga tropapips sa mga tao ang Omicron variant dahil sa bilis daw nitong makapanghawa. Pero kumbaga sa ending ng pelikula, maging bida kaya sa huli ang Omicron?

May mga eksperto kasi ang nagsasabi sa Pilipinas at maging sa ibang bansa na may nakikitang “silver lining” o kaya naman eh “light in the end of the tunnel” sa Omicron pagdating sa problema ng pandemiyang nagsimula sa China.

Ang paliwanag nila, kahit kasi mabilis manghawa ang Omicron, hindi naman ito kasing-deadly ng Delta variant. Katunayan, makikita raw sa datos sa Africa kung saan unang kumalat ang Omicron na mahigit 70 percent ng naospital sa kanila eh hindi naging malala ang kalagayan.

Hindi lang sinabi kung may turok ng COVID vaccine ang naturang 70 percent. Pero ang hirit naman ng ibang eksperto na nabasa natin, pinapayo pa rin na magpaturok ng COVID vaccine at booster shoot para makasiguro sa Omicron.

Dahil hindi talaga pang Omicron ang mga bakuna dahil sa nag-mutate ito at nagbago ang tinatawag na spike protein, magkakaroon na ng natural na “anti-bodies” o “immunity” sa katulad na uri ng spike protein ang taong tatamaan ng Omicron.

At kapag gumaling na ang lahat ng tinamaan ng Omicron, aba’y sa dami nila, inaasahan na magkakaroon ng herd immunity ang mga lugar na maramihan ang tinamaan ng Omicron–in short, magiging karaniwang sakit na tulad na trangkaso ang Omicron.

Iyon nga lang, hindi pa ito sigurado dahil parang lasing na hindi maintindihan ang trip ng virus kapag nagpapalit ng anyo o mutation.

May mga eksperto pa nga na nangangamba na baka magkaroon ng “super virus” kapag nagsanib-puwersa ang deadly na Delta at super spreader na Omicron.

Kaya kailangan magpaturok ng bakuna para makasiguro anuman ang mangyari. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas na hanggang ngayon eh “baka,” “posible,” o “maaari” ang isasagot ng mga opisyal kapag tinanong kung Omicron na ba ang dahilan ng muling pagdami ng COVID cases sa bansa na mahigit 10,000 na mula sa 300 lang noong nakaraang linggo.

Bukod sa pagpapabakuna, dapat apurahin na rin ang booster shoots at hayaan ang mga tao sa pagkakataong ito na makapili ng brand na ituturok sa kanila. Aba’y baka puro Sinovac na naman ang ipatuturok nila sa booster kahit may mga pag-aaral na nagsasabing hindi ito mabisang booster laban sa Omicron.

Kabilang sa ibinulong sa atin ng ating kurimaw ang lungsod ng Quezon City na tila “surprise” ang pagbabakuna ng booster dahil walang nakalagay na brand sa pagkuha ng schedule sa kanilang QC vax portal. Ang ibang lugar naman eh may nakalagay na brand ng bakuna sa kanilang FB page pero ang mga lugar na nasa portal nila eh wala, at hindi lahat ng lugar na nasa portal ay nasa FB page.

Dapat ding bigyan ng prayoridad at unahing turukan ng booster shot ang mga anim na buwan na ang turok ng ikalawang dose dahil ibig sabihin nito ay humihina na ang talab ng kanilang bakuna. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”